Am 9. Juni wird über die Zusammensetzung des Stadtrats und der Ortschaftsräte entschieden.

Diese Bewerber in Zahna-Elster hoffen auf Zustimmung

Kommunalwahlen in Zahna-Elster

Zahna-Elster/MZ. - Eine große Zahl an Kandidaten bewirbt sich um die am 9. Juni zu vergebenden Sitze in den Ortsparlamenten.

Für den Stadtrat Zahna-Elster kandidieren für die CDU Matthias Wartenberg, Johannes Schneider, Niclas Hecht, Joachim Kunze, Uwe Dietrich, Jaqueline Garn, Frank Jahn, Matthias Schneider, Jeanin Lange, Tobias Flemming und Tony Rzehak; für die AfD Sven Markgraf, Tim Lieschke und Janot Wittenberg; für Die Linke Ralf Wroblewski und Christiane Lang; für die SPD Sebastian Jacobi und Ralf Haberlandt; für die Freien Wähler Ricarda Birke, Martin Schulze, Eckhardt Krause, Eckhard Kase, Dietmar Schröter, Matthias Schulze, Carsten Schmidt, Dirk Kreuzmann, Hans-Joachim Harm, Steffen Aderhold, Laura Fritsch, Wolfgang Fröbe, Sabine Hoffmann, Lisa Wehner, Michael Kulze, Norbert Apel, Dario Neitzel und Marcel Rückert; für „frei und parteilos“ Stephan Wohlgethan sowie als Einzelbewerber Heiko Plewa.

In den Ortschaftsrat Dietrichsdorf möchten für die Freien Wähler einziehen Carsten Schmidt, Silke Kania, Nico Oertel, Julius Weiser, Christoph Oertel und Steffen Buder.

Für den Ortschaftsrat Elster treten an für die CDU Niclas Hecht; für die AfD Tino Rudolf und Tim Lieschke; für die Freien Wähler Wolfgang Fröbe, Sabine Hoffmann, Michael Kulze, Steffen Schumann, Fritz Feil, Lutz Feldhusen, Dario Neitzel und Marcel Rückert; als Einzelbewerber Josef Feix.

Um einen Sitz im Ortschaftsrat Gadegast bewerben sich für die Freien Wähler Karsten Clemens, Ronny Grunert, Sandra Löbnitz, Matthias Schulze, Ludwig Ziehe.

Für den Ortschaftsrat Leetza kandidieren für den Feuerwehr- und Heimatverein LeZaRa Dirk Freidank, Jens Gabrisch, Andreas Häger, Siegmund Lehmann und Dietmar Schröter.

Für den Ortschaftsrat Listerfehrda treten an für die Wählergemeinschaft Listerfehrda Ronny Hanl, Jens Hoffmeister, Eckhard Kase und Frank Jahn.

Um einen Sitz im Ortschaftsrat Mühlanger bewerben sich für die CDU Julia Eichler, Tony Rzehak; für die Freien Wähler Hans-Joachim Harm, Vanessa Kelle, Steffen Aderhold, Dorothee Bäck-Prate, Laura Fritsch sowie der Einzelbewerber Ivo Dittmann.

Gern in den Ortschaftsrat Zahna möchten für die CDU Johannes Schneider, Matthias Wartenberg, Uwe Dietrich, Matthias Schneider, Bernd Schmager, Jeanin Lange, Tobias Flemming, Jaqueline Garn; für die AfD Sven Markgraf; für die SPD Heinz-Rudolph Wehmeier, Sebastian Jacobi und Ralf Haberlandt; für „frei und parteilos“ Stephan Wohlgethan sowie die Einzelbewerberin Anika Richter.

Für den Ortschaftsrat Zemnick kandidieren für Pro Zemnick Dirk Kreuzmann, Anke Harrer, Andreas Nitsche und Romy Richter.

Um einen Sitz im Ortschaftsrat Zörnigall bewerben sich an dem Wahlsonntag im Juni für die Freien Wähler Eckhardt Krause, Torsten Adrio, Doreen Elmenthaler, Alexander Pankrath, Bernd-Rüdiger Specht, Bernd Becker; für Gemeinsam für Zörnigall Doreen Büttner, Tobias Dorn, Katja Mücke, Andreas Schmidt und Michelle Brandt.