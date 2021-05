Die Nerven liegen blank auf dem Heidereiterhof in Jessen

Astrid Gronewold, die Chefin des Heidereiterhofes in Jessen, fühlt sich im Stich gelassen und weiß nicht mehr weiter. Warum die Not so groß ist.

Jessen - Der Frust und die Verzweiflung werden bei Astrid Gronewold immer größer. Die sonst so toughe und selbstsichere Chefin des Heidereiterhofes in Jessen ist spürbar am Ende mit ihren Nerven. Nach fast einem halben Jahr Lockdown ist sie nicht die einzige, der es so geht, weiß sie. Und dennoch gehört sie zu denen, denen es besonders schlecht geht. Denn während viele Unternehmer mit den finanziellen Unterstützungen des Bundes wenigstens einen Teil ihrer Kosten decken können, sieht Gronewold keinen Cent.

Das Polster ist aufgebraucht

„Seit fünf Monaten leben wir von unseren finanziellen Rücklagen.“ Das ging bereits soweit, dass sie ihr aufgespartes Polster für die Rente aufbrauchen musste. Aber warum bekommt sie kein Geld? „Laut der Auskunft unseres Steuerberaters zählt die Landwirtschaft (der Reiterhof) bei uns als Nebengewerbe“, erklärt Gronewold. Da sie noch eine Photovoltaikanlage auf zwei Hallendächern hat, mit der sie mehr verdiene als mit dem Reiterhof, stünden ihr keine Hilfen des Bundes zu.

Dass diese Einnahmen aber nicht ansatzweise reichen, um alle Kosten zu decken, die Pferde zu ernähren, Tierarztkosten zu zahlen und Versicherungen, Strom sowie Kreditrückzahlungen zu leisten, das interessiert in diesem Falle niemanden. Astrid Gronewold fühlt sich im Stich gelassen von der Politik. Schließlich zähle die Landwirtschaft „nur“ als Nebengewerbe, weil man trotz der harten Arbeit nicht genügend damit verdiene, um über die Runden zu kommen, betont Gronewold, die weiß, dass zahlreiche kleine Landwirtschaftsunternehmen ihr Schicksal teilen.

„Wenn wir ein klares Handlungskonzept hätten, wie wir in der Pandemie Geld verdienen können, bräuchten wir keine finanzielle Hilfe“, betont die Reiterhofchefin, die vor 20 Jahren alles aufgebaut hat. „Wir haben immer alles hinbekommen und jetzt stehen wir da und müssen um Hilfe betteln.“ Sie fordert klare Regelungen und Konzepte, die sie auf ihrem Hof umsetzen kann, um endlich wieder Geld verdienen zu können. Sicherlich können die Reiterhöfe unter bestimmten Bedingungen wieder unterrichten. Doch diese würden sich permanent ändern und sind teils so unklar formuliert, dass Gronewold Angst hat, etwas Falsches zu tun. Außerdem seien die Vorschriften oft weit entfernt von der Praxis.

„In der Reithalle dürfen wir Einzelunterricht machen“, sagt Gronewold. Doch da dies deutlich teurer ist als Reitunterricht in der Gruppe, könne sich kaum einer Einzelunterricht leisten - dieses Angebot wird also kaum in Anspruch genommen. Die kürzlich gefasste Regelung, dass nun bis zu 20 Kinder (vor Inkrafttreten der Notbremse) im Freien Sport machen können - also auch reiten können - klingt ebenfalls nur auf dem Papier gut. Zum einen gibt es auf dem Heidereiterhof lediglich sechs Schulpferde. Diese, erklärt Gronewold, kann man aber nicht beliebig für jedes Kind zum Reitunterricht nutzen.

Draußen viel riskanter

Außerdem sei der Reitunterricht im Freien viel riskanter: „Wir haben keinen umfriedeten Reitplatz. Das ist aber gerade für kleinere Kinder wichtig, die die Pferde eben noch nicht so gut unter Kontrolle haben.“ Das heißt, Astrid Gronewold kann nur mit den wenigsten Reitschülern nach draußen gehen. Und somit nur sehr wenig Geld einnehmen.

Die Lösung wäre, dass der Reitunterricht in kleinen Gruppen in der Reithalle erlaubt ist. Nach derzeit geltenden Regelungen dürfen hier zwar bis zu vier Reiter gleichzeitig sein, jedoch darf sie nur einem davon Reitunterricht erteilen. „Der Frust ist auch bei den Kindern und Eltern sehr groß“, betont Gronewold. Schließlich würden auch sie enorm unter dem „hin und her“ leiden. Kurzum: So lange sich die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen nicht ändern, ist der Reiterhof auf finanzielle Hilfe angewiesen, die es bis jetzt aber nicht gibt.

Auch der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) weiß von der Situation, weil er von einer Frau, deren Kind auf dem Heidereiterhof unterrichtet wird, über ein soziales Netzwerk kontaktiert und um Hilfe gebeten wurde. „Der Fall ist schlimm, doch leider sind mir da auch als Politiker die Hände gebunden“, sagt Sepp Müller auf Nachfrage der MZ dazu. Dass ihr Reiterhof als Nebengewerbe eingestuft ist und somit keine Coronahilfen greifen, könne er nicht beeinflussen.

„Es gibt leider viele solche Beispiele, auch hier in der Region.“ Müller verweist auf das Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt und erklärt, dass nun ein Härtefallfonds existiert. „Es kann sein, dass man hier das Nebengewerbe mit aufnimmt“, sagt er hoffnungsvoll.

Härtefallfonds ist eingerichtet

Die MZ schildert dem Pressesprecher des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt den Fall. Dieses könne keine „Fernprognose“ abgeben, sagt Matthias Stoffregen, der Pressesprecher des Ministeriums, erklärt aber: „Wie bei den Überbrückungshilfen folgt der Bund auch bei den Härtefallhilfen dem Grundsatz, dass Härtefälle unterstützt werden sollen. Es muss gleichwohl sichergestellt sein, dass nur für besondere Härten Hilfen aus dem Härtefallfonds gezahlt werden. Bei Unternehmen im Nebenerwerb ist davon auszugehen, dass diese den Hauptteil ihres Einkommens weiterhin erzielen und damit eben gerade keine besondere Härte vorliegt. “

Eine herbe Enttäuschung für Astrid Gronewold. Sepp Müller empfiehlt ihr und anderen, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, an ihre Hausbank heranzutreten und KfW-Hilfe zu beantragen. „Der Bund übernimmt dafür eine 100-prozentige Ausfallgarantie“, erklärt er unter anderem dazu. Doch einen weiteren Kredit aufzunehmen und sich so noch mehr zu verschulden, kommt für Gronewold nicht in Frage. „Ich bin frustriert und kann nicht mehr“, sagt sie ehrlich. Sie hofft, dass die Reiterferien im Sommer stattfinden können und bedankt sich bei denen, „die uns bis jetzt unterstützt haben. Gerade jetzt ist es wichtig, dass man merkt, man ist nicht alleine.“ (mz)