Elster/MZ. - 60 Jahre ziehen schnell vorüber, sogar an einem Kleingartenverein. Dieses runde Jubiläum feierten die Mitglieder der Kleingartenanlage Elbeland mit ihren Gästen in Elster. Zu den Gratulanten zählten neben den benachbarten Vereinen wie dem Kanuverein „Harmonie“, „Strahlende Kinderaugen“, dem Heimatverein, dem Jugendclub „Zuflucht“ auch die Kleingartenfreunde aus Falkenberg. Darüber hinaus, so berichtete der amtierende Vereinsvorsitzende Tobias Schidowski auf Nachfrage der MZ, sprachen auch die Bürgermeister von Elster, Michael Kulze, und Zahna-Elster, Peter Müller (beide Freie Wähler), den Laubenpiepern ihre Glückwünsche aus.

Zur eigenen Versorgung

Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, anderes ist geblieben. So gibt es seit der Gründung des Kleingartenvereins 49 Parzellen, in denen Gemüse, Obst und Blumen für den eigenen Bedarf oder auch zum Verschenken angebaut werden. Tobias Schidowski fasst das Kleingärtnerdasein so zusammen: „Für mich ist es Entspannung und ich weiß genau, was in den Sachen drin ist, die ich anbaue, und das schmeckt man.“ Dabei ist auch im Kleingarten nicht immer alles eitel Sonnenschein. Während die Gärtner in den vergangenen Jahren mit Hitze- und Dürrefolgen kämpfen mussten, hatten sie es in den Jahren 2002 und 2013 mit zu viel Wasser zu tun.

Andrea Abt überreicht vom Jugendclub „Zuflucht“ einen blühenden Gruß. (Foto: Verein)

Und auch wenn jeder Laubenpieper sich sein eigenes kleines grünes Paradies schafft, dreimal im Jahr packt die Gartennachbarschaft gemeinsam zu den Arbeitseinsätzen auf dem Gelände an. So haben die Kleingärtner in einer der derzeit zehn freien Parzellen extra für die Jubiläumsfeier, die auch ein Erntedankfest ist, Mais für die Zeltdekoration angebaut.

Vertreter des Vereins „Strahlende Kinderaugen“, Sarah Hoffmann (v. l.), Mathilde und Steve Vorweg, gratulieren. (Foto: Verein)

Zu den jüngsten Veränderungen gehört die Fertigstellung der Zaunanlage. „Die Erneuerungen haben wir dank vieler kleiner Spenden und der Unterstützung der Sparkassenstiftung hinbekommen“, so Schidowski.

4.000 Gartenbewohner

In diesem Jahr waren wieder vier Völker mit 4.000 Bienen in der Anlage auf einer eigenen Fläche untergekommen. Der Verein hofft, im kommenden Jahr eine eigene Honigschleuder zu bekommen, um den Honig genießen zu können. Der vom Heimatverein Elster geschenkte Apfelbaum wird den Grundstock für ein weiteres Zukunftsprojekt legen. Die Kleingärtner wollen eine eigene Obstwiese anlegen. „Sie soll zentral für alle zugänglich sein“, so Schidowski und meint damit die Wiese hinter dem Festplatz des Vereins, auf der auch die Jubiläumsfeier stattgefunden hat. Das Obst der Wiese, um die sich die Kleingärtner kümmern werden, soll auch den Kindern der Ortschaft zugutekommen. So sollen die Sekundarschule und der Jugendclub profitieren.

Der junge Vorsitzende, der vor vier Jahren das Amt von Vorgängerin Petra Höse übernommen hat, sagt, dass er mit der Kleingartenanlage aufgewachsen ist. Deshalb fällt es ihm auch schwer, sich im kommenden Jahr vom Verein und dem Garten zu verabschieden.

Feststimmung im Zelt (Foto: Verein)

Der eigene Garten am Haus plus Kleingarten wären zu viel. „Den Garten meiner Mutter abzugeben, war schon schwer“, sagt der Vorsitzende. Doch der Abschied liegt an diesem Nachmittag und Abend noch in der Zukunft. An dem Tag werden bei Salaten, frisch Gegrilltem und der Musik von DJ Sandro 60 Jahre Kleingartenverein in Elster gefeiert.