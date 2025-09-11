Clowns, Fakire und viel Teamgeist: Grundschüler bringen Zirkus nach Holzdorf. Warum ein Projekt Kinderaugen leuchten lässt und was sie schon jetzt gelernt haben.

Die Viertklässler der evangelischen Grundschule in Holzdorf laden zum Zirkus ein.

Holzdorf/MZ. - Fröhlich und kunterbunt sind die Plakate. Jedes verkündet glitzernd und auf ganz eigene Art, dass der Zirkus nach Holzdorf kommt. Die Clowns, Fakire und Akrobaten kommen jedoch nicht aus der weiten Welt nach Holzdorf, sie sind schon seit einigen Jahren da. Es sind die Schüler und Schülerinnen der hiesigen evangelischen Grundschule, die das staunende Publikum in ihren Bann ziehen wollen.