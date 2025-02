Schweinitz/MZ. - Der Blick in die Glaskugel ist für Stefan Ziehe keine Option. „Die brauche ich dafür nicht“, sagt der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Schweinitz, der bei seinen Zukunftsplanungen voll auf Verjüngungskur setzt. Der Nachwuchs soll und muss mehr Verantwortung übernehmen, denn die Leute an der Spitze werden nicht jünger. Ziehe hat seine Laufbahn 1992 in der Jugendfeuerwehr begonnen und leitet die Wehr seit 17 Jahren. 2026 stehen Neuwahlen auf dem Programm. Der Chef hofft, dass er mittelfristig jemanden für den Posten begeistern kann, denn irgendwann komme der Tag, wo er nicht mehr zur Verfügung steht.

