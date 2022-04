Die Elsteraner Fähre ist wieder zurück

Die sanierte Fähre ist seitlich am Arbeitsschiff „Torgau“ festgemacht, nachdem ein Schubverband mit dem Motorschiff „Rossel“ sie am Montagmorgen die letzten Kilometer von Wittenberg bis nach Elster gebracht hatte. Am Donnerstagmorgen war die Fähre aus der Werft abgeholt worden.

Elster/MZ - Die Elsteraner Fähre ist am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr wieder an ihrem angestammten Einsatzort eingetroffen. Drei Monate lang befand sich die schwimmende Uferverbindung zur Generalinspektion in der Schiffswerft in Roßlau.