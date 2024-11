Deshalb übergibt Michael Jahn mehr als einen Stadtschlüssel an die Holzdorfer Narren.

Karneval in Holzdorf

Holzdorf/Mz. - Das kommt so häufig nicht vor. Die fünfte Jahreszeit fällt ziemlich lang aus. Erst am 5. März ist Aschermittwoch, ist traditionell alles vorbei. So lange währt auch die Regentschaft des Prinzenpaars des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC). Seit Sonnabend haben Susann I. und Ronny II. die Macht.