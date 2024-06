Nach nur drei Monaten Bauzeit hat Christian Tylsch die Kreisstraße zwischen Steinsdorf und Linda wieder freigegeben. Was die Baustelle so besonders macht.

Steinsdorf/MZ. - Wer in den vergangenen drei Monaten von Steinsdorf nach Linda wollte, der musste einige Kilometer an Umwegen in Kauf nehmen. Doch dank Christian Tylschs beherztem Anpacken sind es seit Donnerstag die bekannten 3,6 Kilometer zwischen beiden Orten. Zusammen mit Mitarbeitern der Kreisverwaltung und der bauausführenden Firmen trägt der CDU-Landrat Sperrelemente am Steinsdorfer Ende der Baustelle beiseite.