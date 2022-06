Der Kampf um Bronze

Elster will sich mit einem Sieg in Sangerhausen den dritten Platz sichern. Die Konkurrenten aus Haldensleben und Ammendorfer hoffen auf einen Patzer.

Großes Gewühl vor dem Weißenfelser Gehäuse. Der Elsteraner springt zwar am höchsten, verfehlt jedoch das Tor.

Elster/MZ - Fußball-Verbandsligist Eintracht Elster steht am letzten Spieltag der Saison vor einer „schönen Auswärtsfahrt“, wie es Trainer Tobias Klier formuliert. Es geht nach Sangerhausen. Es wird aber nicht nur ein Ausflug in die Rosenstadt. „Wir wollen gewinnen, um unseren dritten Platz zu verteidigen. Damit feiert es sich besser“, so der Übungsleiter, der daran erinnert, dass damit auch das Saisonziel erfüllt wird.