Corona-Ausbruch in Jessen: Zahlen steigen weiter

Jessen - In Jessen wurden nun insgesamt 94 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Situation an den Schulen scheint stabil. Was der Vizelandrat sagt.

25 Neuinfektionen zählt der Landkreis Wittenberg in den vergangenen sieben Tagen. Damit sind aktuell 62 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Trauriger Spitzenreiter ist nach wie vor die Stadt Jessen mit nun 94 positiv Getesteten seit Ausbruch der Pandemie.

Mit 57 Infizierten und einer Quarantäne im Stadtgebiet endete die erste Welle der Pandemie dort. Obwohl sich nun mehrere Lehrer und Schüler an vier Jessener Schulen in Absonderung befinden, die Grundschule „Max Lingner“ ist wie berichtet sogar geschlossen, spricht Vizelandrat Jörg Hartmann gegenüber der MZ aber nicht von einem Hotspot im Stadtgebiet.

Maßnahmen ausreichend

Eine erneute Quarantäne sei nicht im Gespräch: „Die derzeitigen Maßnahmen sind nach den Einschätzungen des medizinischen Fachdienstes vollkommen ausreichend“, sagt er. Von den Schulen gibt es nichts Neues zu berichten, sagt der Pressesprecher des Kreises, Ronald Gauert.

Zu der bereits kritisierten Verfahrensweise an den Grundschulen in Schweinitz und Seyda, wo wegen quarantänebedingt fehlender Lehrer kein Unterricht stattfinden kann, die Eltern jedoch keinen Absonderungsbescheid und damit bei Betreuung der Kinder keine Lohnfortzahlung erhalten, erklärt Hartmann noch mal, dass diese Situation nicht mit der in der Max-Lingner-Grundschule zu vergleichen sei. In der Jessener Grundschule gelten die Kinder als Kontaktpersonen ersten Grades zur infizierten Lehrerin, so Hartmann, „während in Schweinitz und Seyda die Schüler nicht Kontaktpersonen Erkrankter, sondern Kontaktpersonen zweiten Grades (Kontaktpersonen von Kontaktpersonen) sind.“

Da die Notbetreuung durch weitere Lehrer und Erzieher in den Horteinrichtungen gewährleistet ist, können die Eltern zur Arbeit gehen. Hartmann sei bewusst, dass diese Vorgehensweise schwer nachzuvollziehen sei. „Man versucht immer, ein vertretbares Maß der Abschirmung zu finden, um Infektionsketten zu unterbrechen.“

Appell an die Bürger

Zudem appelliert der stellvertretende Landrat Jörg Hartmann noch einmal an die Bürger: „Jetzt ist nicht die Zeit zum Feiern!“ Jetzt sei die Zeit, sich an die Hygieneregeln zu halten. „Das ist das, was am wirksamsten zur Risikominimierung beiträgt.“

Diese Verantwortung würden Schulen genauso wie Unternehmen, Privatpersonen und Gaststätten tragen. Die Einhaltung der Hygienekonzepte werde weiter kontrolliert. Bei Verstößen, zum Beispiel in der Gastronomie, sei die Verwaltung für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar, gar darauf angewiesen.

Im Landkreis haben sich insgesamt 241 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 5. Oktober, 18 Uhr). 236 waren es am Sonntag. In Zahna-Elster sind 18 Corona-Infizierte registriert, in Annaburg acht. Wittenberg zählt mittlerweile 66 positiv getestete Einwohner. Corona-Tests werden in ausgewählten Arztpraxen durchgeführt. Etwa 700 Abstriche wurden in den vergangenen rund zwei Wochen im Kreis durchgeführt.

››Die Terminvergabe für Abstriche erfolgt am Bürgertelefon der Kreisverwaltung: 03491/47 94 79, montags bis donnerstags 9 bis 12.00 Uhr, 13 bis 15.00 Uhr; freitags 9 bis 12.00 Uhr (mz)