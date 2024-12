Antje Hedrich überreicht im Haupt- und Finanzausschuss eine Unterschriftenliste gegen den Bau einer Photovoltaik-Anlage in der Stadt Zahna-Elster. Welche Steuer erhöht werden muss.

Bürgerprotest gegen Photovoltaik-Anlage in Zahna-Elster

Zum Auftakt des Haupt- und Finanzausschusses von Zahna-Elster überreicht Antje Hedrich Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) eine Liste mit 217 Unterschriften gegen eine Photovoltaik-Anlage in der Raßdorfer Heide.

Zahna-Elster/MZ. - Antje Hedrich nutzte die Einwohnerfragestunde des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) der Stadt Zahna-Elster, um eine Unterschriftenliste der Einwohner von Raßdorf, Leetza und Zahna an Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) zu überreichen. In diese Liste, mit der sich die Unterzeichner gegen den Bau einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) im Bereich Iserbegka, Leetza und Zemnick aussprechen, haben sich in einem Zeitraum von zwei Wochen bereits 217 Einwohner eingetragen.