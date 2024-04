Ingo und Frank Hanke haben in Jessen eine neue Anbaufläche erschlossen. Welche Weinsorten sie dort angebaut haben und wann die Schäden der Frostnacht eingeschätzt werden können.

Brüder betreten Neuland - Ingo und Frank Hanke bauen in Jessen besondere Weinsorten an

Ingo (links) und Frank Hanke rammen die Weinpfähle in die Erde. Wenn alle stehen, werden sie mit Draht verbunden.

Jessen/MZ. - „Jetzt geht die Bundesstraße mitten durch unser Weinanbaugebiet“, sagt Winzer Ingo Hanke, der mit seinem Bruder Frank in Jessen eine neue und etwa einen Hektar große Anbaufläche an der B 187 erschlossen hat. Am Fuß des Gorrenbergs haben sie mit Johanniter, Souvignier Gris und Donauriesling drei pilzwiderstandsfähige Sorten gepflanzt, die im Fachjargon salopp Piwi-Weine heißen.