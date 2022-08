Brillengeschäft feiert in Jessen mehrfaches Jubiläum

70 Jahre gibt es Optiker Schubert in Jessen. Katrin Schubert-Peinelt erinnert an Anfänge ihrer Großeltern und Eltern und erzählt, was sich geändert hat.

Jessen/MZ - Das Traditions-Optikergeschäft an der S-Kurve in der Wittenberger Straße in Jessen feiert dieser Tage nicht eins, sondern vier Jubiläen - 70 Jahre Gründung, 30 Jahre Chefin im Beruf, 20 Jahre Meister und zehn Jahre Übernahme der Geschäftsführung. Drei Generationen der Familie Schubert haben bisher den Jessenern zum nötigen Durchblick verholfen und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass eine vierte folgen könnte. Doch alles der Reihe nach.