Polizisten sagen aus Brandserie in Buschkuhnsdorf: Angeklagter schweigt vor Gericht, Polizisten sagen aus

Die Kammer am Landgericht Dessau-Roßlau hört in Verhandlung gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Buschkuhnsdorf Polizisten als Zeugen. Was sie zu den Ermittlungen aussagen.