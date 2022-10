Birgit Leipziger geht in den Ruhestand - Wer jetzt das Sagen hat in der Jessener Sozialstation

Birgit Leipziger hat nach der Wende die Jessener Sozialstation aufgebaut und war ihre erste Chefin. Nun geht sie in den Ruhestand. Was ihr Kollegen wünschen und wer nun ihren Posten übernimmt.

Jessen/MZ - Wecker und Telefon möge sie ausschalten, die Haustür nicht öffnen und ... Ruhe genießen. „Ab morgen“, wie DRK-Kreisvorstandsvorsitzender Karsten Pfannkuch in seiner Laudatio einer scheidenden Kollegin wünscht. Die Jessener Pflegedienstleiterin Birgit Leipziger hat an diesem Freitag ihren letzten Arbeitstag in der Sozialstation in der Alten Schweinitzer Straße in Jessen.