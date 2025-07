Kinder und Jugendliche des SSV Eilenburg verbringen einen Teil ihrer Ferien „Auf der Tenne“ in Klöden. Warum es sich um ein Bildungscamp handelt und was die Teilnehmer erzählen.

Klöden/MZ. - Als sich Christine Trepte ihr Körbchen schnappt, setzt sich die Gruppe in Bewegung. 19 Kinder und Jugendliche aus dem Schwimmverein SSV Eilenburg gehen mit der 42-Jährigen in Klöden auf Kräutersuche, denn das zweiwöchige Bildungscamp ist täglich bis auf das i-Tüpfelchen durchgeplant. „Zum Mittagbrot gibt es Kartoffeln mit Kräuterquark, zudem stellen wir Butter, Limonade und Salbe in Verbindung mit verschiedenen Kräutern her“, erklärt die Familienmutter, die ihr Hobby vor drei Jahren zum Beruf gemacht hat. „Ich habe es im Büro nicht mehr ausgehalten“, begründet Christine Trepte, die in der Nähe von Eilenburg wohnt und dort ein kleines Kräuterhaus betreibt, ihre wegweisende Entscheidung.