Die Schülerzahlen in Seyda sinken. Welche Folgen das hat.

Bildung in Sachsen-Anhalt

Die Grundschule in Seyda

Seyda/MZ. - In der voraussichtlich letzten Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrats Jessen in dieser Legislaturperiode ist am späten Mittwochnachmittag eine Hiobsbotschaft verkündet worden. Sie betrifft die Grundschule Seyda, und die Nachricht sorgte erst mal für betretenes Schweigen.