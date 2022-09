Bernard Liebermann zeigt in Annaburg Soloprogramm „Der letzte Schrei“

Bernard Liebermann bei seinem Auftritt in Annaburg

Annaburg/MZ/KR - Der Kabarettist, Autor und Schauspieler Bernard Liebermann bot am Sonnabend im Annaburger Porzellaneum sein preisgekröntes Programm „Der letzte Schrei“. Dabei schlüpfte er in die Rolle als Zeitungsjunge bei der „TEXT“-Zeitung. Politikteil und Kontaktannoncen sind für ihn nach eigener Darstellung die Blätter, die die Welt bedeuten. Fakten, Witze und Musik - von Rap-ortagen bis zu Schlag(er)zeilen - boten in seinem Programm viel Raum für Humor.