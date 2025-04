Das beliebte Spargelfest der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe findet am 1. Mai ab 10 Uhr statt. Welchen Tipp Ralf Donath der Besuchern gibt und was an diesem Tag alles geboten wird.

Seyda/MZ. - Wenn es auf dem Gelände des Technikstützpunktes, an Straßenrändern und auf den Feldwegen ringsherum keinen Parkplatz mehr gibt – dann ist in Seyda Spargelfest! „Wir rechnen mit etwa 1.500 Besuchern. Das ist der Schnitt in den vergangenen Jahren gewesen“, betont Ralf Donath aus der Geschäftsführung der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, der am 1. Mai um 10 Uhr gemeinsam mit Jens Fromm die Eröffnung deses kleinen Volksfestes übernimmt.