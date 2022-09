Bauern aus dem Kreis Wittenberg äußern sich zur Agrarministerkonferenz - Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in Gefahr

Veränderungen sind dringend notwendig, fordern Bauern und Waldbesitzer am Freitag. Sie sehen die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in Gefahr. Was den Landwirtschaftsbetrieben aus dem Kreis Wittenberg auf den Nägeln brennt.

Jessen/MZ - Landwirte und Waldbesitzer aus dem Landkreis und aus Deutschland schauen seit Mittwoch auf Quedlinburg. Denn dort hat die Konferenz der Agrarminister Deutschlands begonnen. An allen drei Konferenztagen werden Mahnwachen, organisiert von verschiedenen landwirtschaftlichen Organisationen, auf die dramatische Lage in der Landwirtschaft und in Wäldern hinweisen. Am Freitag wird eine Abordnung aus dem Kreis Wittenberg an einer Protestaktion teilnehmen, informiert Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. Es werde allerdings nicht mit Schleppern aus dem östlichsten Kreis des Landes bis Quedlinburg gefahren. Die Traktoren kämen aus dem Umfeld.