Mühlanger/MZ. - Die Bundesstraße 187 ist im Bereich Mühlanger seit Freitag wieder frei.

Die umfangreichen Bauarbeiten an einer Gasleitung konnten termingerecht abgeschlossen werden, so dass die Sperrung im Bereich des Ortsausgangs Richtung Iserbegka aufgehoben ist. Damit entfallen auch die Umleitungen über Dietrichsdorf bzw. Gallin. Die B 187 war im Bereich der Baustelle seit Ende Juni nicht passierbar. In Elster hingegen dauern die Arbeiten an der Bundesstraße weiter an. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet.