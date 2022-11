Battiner ärgern sich über Raser vor ihren Häusern

Anwohner in der Radschen Straße in Battin wünschen sich, dass sich Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 Kilometer pro Stunde halten.

Battin/MZ - Die Einwohnerversammlung in Battin am Mittwochabend stößt auf Interesse. Im Dorfgemeinschaftshaus stehen Stühle und Tische für die Gäste bereit. Doch sie reichen nicht. Zweimal wird die lange Tafel in dem großen Raum verlängert, so dass alle daran Platz finden.