Aus Leidenschaft: Andrea Panick verkauft seit 30 Jahren Schmuck in Jessen

Jessen/MZ - In dem hellen Verkaufsraum des Schmuckgeschäfts von Andrea Panick in Jessen herrscht Hochbetrieb. Ein Herr schlängelt sich zwischen den sich umschauenden und anprobierenden Kunden vorbei. Zwei Damen lassen sich von einer Mitarbeiterin auf der Suche nach einem hübschen Konfirmationsgeschenk einige Ketten zeigen. Die Chefin selbst berät eine Drei-Generationen-Gruppe. Die Großmutter aus dieser Runde möchte ihren Enkelkindern ein Geschenk machen, an dem sie für lange Zeit Freude haben werden. Der Herr hat es geschafft! Er überreicht Anna Sophie Panick den Abholschein für seine Uhr, die bedauerlicherweise noch nicht fertig ist - aber am nächsten Tag bestimmt abgeholt werden kann.

