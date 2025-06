Svetlana Ermolenko hat einen langen Weg bis nach Deutschland zurückgelegt. Wie die Russin beim vierten Versuch vor dem Krieg in der Ukraine fliehen kann und wer ihr dabei geholfen hat.

Aus dem Krieg in eine neue Heimat in Elster: Svetlanas bewegende Fluchtgeschichte

Die Russin Svetlana Ermolenko (2. von rechts) ist nach drei Kriegsjahren erstmals wieder mit ihrer Famile vereint. Der vierte Fluchtversuch gelingt. Nun will sie ein neues Leben in Deutschland beginnen.

Elster/MZ. - Svetlana Ermolenko steht etwas verloren in den Räumen des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster. Ihren Rucksack trägt sie noch immer auf dem Rücken – bereit, jederzeit wieder aufzubrechen. Knapp zwei Stunden vorher ist sie auf dem Berliner Flughafen gelandet. Nach drei Jahren voller Unsicherheit und drei gescheiterten Versuchen ist es Svetlana endlich gelungen: die Flucht aus ihrer zweiten Heimat, der Ukraine, die vom Krieg gezeichnet ist. Als Russin war sie dort gefangen, in einem Land, das einst ihr Zuhause war – wo sie mit ihrem Mann lebte, als Deutschlehrerin arbeitete und ihre Tochter Anna aufzog. Doch nun, endlich, hat sie es geschafft.