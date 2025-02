Die Elsteranerin Sabine Hoffmann fährt in die Ukraine, um einer gebürtigen Russin die Flucht aus dem Krieg zu ermöglichen. Was sie in sechs Tagen voller Hoffnung und Enttäuschung erlebt.

Elster/Lemberg/MZ. - Die vier Frauen stellen sich für ein letztes Selfie zusammen. Sie lächeln in die Kamera, wie man es zum Abschied eines Urlaubs tut. Sie stehen am Bahnsteig in Lemberg, das jetzt Lwiw heißt. Dann heißt es für zwei von ihnen: in den Zug nach Sumy – zurück in den Krieg – und die anderen allein zurück nach Deutschland. Es liegen sechs schwierige Tage voller Hoffen, Bangen und Enttäuschungen hinter den vier Frauen.