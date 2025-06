Nienburg/MZ/KT - Die Polizei ermittelt derzeit wegen Verleumdung, nachdem Unbekannte bereits in der Nacht zum Freitag vergangener Woche in Nienburg eine Vielzahl von Aufkleber mit verunglimpfenden Inhalt angebracht haben.

Wie es erst jetzt aus dem Revier hieß, wurden bei der Überprüfung der angezeigten Straftat Sticker in der Schlossstraße, am Schillerplatz und in der Bodereihe gefunden. Die Aufkleber stellen einen direkten Bezug zwischen der Räumung eines Campingplatzes am Schachtsee in Wolmirsleben, dem Todesfall einer dortigen Anwohnerin und dem Salzlandkreis als zuständiger Behörde her, heißt es in der Mitteilung. Die Porträts des Landrates Markus Bauer (SPD) und der Verstorbenen waren ebenfalls aufgedruckt. Die Beseitigung der Aufkleber wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter: 03471/3790 entgegen.