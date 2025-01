Jessen/MZ. - Es hatte vor der zweiten Sternwanderung des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ doch einige Bedenken gegeben. Denn die Wetterprognose sah für Sonntag nicht günstig aus. Reichlich Regen sollte fallen. Doch zum Glück kam es anders. Das Wetter zeigte sich winterlich, und es sollte auch noch ein paar Stunden halten, so dass es eine Sternwanderung im Schnee wurde, die an drei Orten gestartet werden konnte. In Lindwerder, Arnsdorf und Jessen machten sich Interessierte auf den Weg, um die Hirtenwiese anzusteuern, auf der Lindwerders Lindeneck-Wirt und sein Team die Wanderer empfingen und sie mit Speisen und warmen Getränken sowie frischen Pfannkuchen versorgten.

Auf der Hirtenwiese ist Zeit für Gespräche. Dort kann auch das Angebot vom Lindeneck-Wirt aus Lindwerder und seinem Team genutzt werden. (Foto: Grommisch)

Am Treffpunkt in Jessen, am Parkplatz von Intersport Klöpping, fanden sich rund 50 Interessierte ein, in Lindwerder und Arnsdorf jeweils etwa 20 Personen. Die Führung von Jessen aus übernahm Lothar Wutschke, der die Gruppe auch zur sogenannten Villa Wuppdich führte und dort Erläuterungen gab.