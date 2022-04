Auf dem Markt in Jessen wird der Maibaum aufgestellt

Der Mai lässt grüßen: Bauhof und Feuerwehr sorgen gemeinsam für das traditionelle Symbol in Jessens Zentrum.

Jessen/MZ - Mit großer Technik wurde am Donnerstag der Maibaum auf dem Jessener Marktplatz errichtet. Nach der Befestigung der Wappen Jessener Vereine richteten die Mitarbeiter des Bauhofes zunächst mit Hilfe des Baggers den Stamm auf.

Für das Aufsetzen der Richtkrone mit den schwarz-gelben Bändern (hier im Vordergrund) kamen Kameraden der freiwilligen Feuerwehr mit dem Hubsteiger. Andernorts im Jessener Land wird der Maibaum mit Manneskraft aufgestellt.

So etwa an diesem Freitagabend ab 18 Uhr in Seyda, wo das im Wortsinn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit dem Heimatverein stemmen. Dort sitzt man anschließend gemütlich beisammen. Zur Herkunft der Tradition des Maibaumstellens finden Interessierte verschiedene Erklärungen.

Eine ist, dass es eine Mischung aus heidnischem und christlichem Brauchtum ist. In Österreich ist der Maibaum ein Nadelbaum, dem die Spitze gelassen wird. Foto: U. Otto