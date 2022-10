Äpfel auf dem Himmelsberg - auf Jessens Obstwiese gibt es viel zu sehen

Der Naturschutzbund hat am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, zu einem Treffen auf die Streuobstwiese auf dem Himmelsberg eingeladen.

Jessen/MZ - Ein idealer Standort auf dem Himmelsberg ist es nicht. Umso größer ist die Freude, dass alle 36 Obstbäume, die vor einem Jahr dort gepflanzt wurden, gut durch die vergangenen Monate gekommen sind. Er habe da schon mal Zweifel gehabt, räumt Robert Kühn, Geschäftsführer der Kühn Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH in Jessen, ein. Doch es sei alles gut gegangen. Es wurde gewässert und gepflegt, so wie es vertraglich geregelt ist. Die Bäume sind augenscheinlich gut durch Zeit gekommen, als es an Niederschlägen mangelte.