Ansturm auf Second-Hand-Ware - Was es beim Kleiderbasar in Prettin zu kaufen gibt

Steigende Sprit- und Energiepreise sorgen für Ansturm auf Second Hand Ware. In Prettin startet am Wochendende die 21. Auflage des Kleiderbasars im Gemeinschaftshaus. Was sich Chefin Sandra Hainke für die Zukunft wünscht und es zu erzählen gibt.

Christin Lindner (links) und Sandra Leonhardt geht das Einsortieren flott von der Hand. Am Samstag startet die 21. Kleiderbasar in Prettin.

Prettin/MZ - „Wir sind eine eingespielte Truppe“, betont Sandra Hainke, die gleich nach dem Morgenkaffee den ersten Ansturm im Prettiner Gemeinschaftshaus erlebt. Die Verkäufer rücken mit Kinderbekleidung oder Spielzeug an, selbst eine kleine Mühle wird an der Bühne aufgestellt. „Die ersten 20 von 60 Kunden sind durch. Wir hätten in diesem Jahr 120 Lose vergeben können. So groß ist die Nachfrage gewesen“, zieht die Chefin des Teams Kinderkleiderbasar nach 90 Minuten Annahmezeit ein erstes Fazit. Die Sortierung auf den Tischen oder an den Kleiderständern passiert im Rekordtempo.