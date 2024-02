Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/MZ. - Dass im Rathaus Annaburg ein Konzept zum Schutz bei Großschadenslagen in der Stadt Annaburg auf dem Tisch liegt, hat nichts mit aktuellen Ereignissen zu tun. Allerdings zeigen Stürme in den vergangenen Tagen und auch die lange Hochwasserphase in Elbe und Schwarzer Elster, dass solch ein Dokument für den Notfall griffbereit vorhanden sein sollte. Auch im Hinblick auf Großfeuer sowie Stromausfälle. Doch der Hauptgrund, dass sich der Haupt- und Finanzausschuss des Annaburger Stadtrats am Mittwochabend mit dem Thema befasst, ist ein anderer.