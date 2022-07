Annaburger erleben erkenntnisreichen Tag kurz vor dem Schulabschluss

Schüler der Klasse 5b der Annaburger Sekundarschule erfahren bei einer Stadtführung, wie verschieden das Lernen in ihrer Schule früher im Vergleich zu heute war.

Annaburg/MZ - Für die Schüler der Klasse 5b der Sekundarschule in Annaburg gab es in der letzten Schulwoche vor den großen Sommerferien einen besonderen Erlebnistag, der sie in die Vergangenheit ihrer Heimatstadt eintauchen lässt.