Jessen/MZ. - Für das Gebäude der früheren Mühle, später auch als „Haus der Dienste“ in Diensten – noch immer findet sich diese Bezeichnung an der Fassade über dem Eingang –, deutet sich eine neue Zukunft an. Denn ein Berliner Unternehmer hatte das an der B 187 gegenüber dem Rewe-Markt liegende Gebäude Ende 2021 „von einer Eigentümergemeinschaft in Sachsen-Anhalt“ erworben. Dies erfuhr die MZ auf Nachfrage von dem Investor Albert Weingartner, Inhaber der AMW Berlin Vermögen GmbH mit Sitz in der Bundeshauptstadt. Genau genommen habe diese Gesellschaft das Objekt übernommen.

Dem Berliner zufolge hege „ein Verein, der im Sozialbereich tätig ist“, Pläne, im Hochparterre eine Begegnungsstätte für Menschen einzurichten und zu betreiben, ähnlich einer Tagespflege. Es sei ein bereits in der Region tätiger Verband. Jener Verein war mit diesen Gedanken und schon dem Hinweis auf das konkrete Gebäude an ihn herangetreten, so der Investor. Das habe seine Gesellschaft motiviert, „sich dem Projekt zuzuwenden“, wie Albert Weingartner an die MZ schrieb.

Wohnungen für Senioren

Davon ausgehend sind in den über dem Hochparterre liegenden Etagen Wohnungen vorgesehen. Die seien „barrierefrei bis altersgerecht geplant worden“. Damit auch Mieter mit Bewegungseinschränkungen diese Wohnungen nutzen können, werden sie ohne Türschwellen und mit entsprechend breiten Türen geplant, damit sich die Bewohner auch per Rollator oder Rollstuhl bequem darin bewegen können. Ein Fahrstuhl soll die Mieter vom Erd- bis ins Dachgeschoss bringen. So beschreibt der Berliner die Intentionen für das künftige Profil des Objektes.

Der im Zuge des Umbaues des Hauses noch zu DDR-Zeiten angebaute Fahrstuhlschacht könne dafür genutzt werden. Dessen Bauhülle bleibe bestehen. Allerdings handelte es sich bei dem noch vorhandenen um einen Lastenaufzug. Der wird natürlich nicht mehr gebraucht. Der neue Personenfahrstuhl werde dennoch in diesen Schacht eingebaut, wenn auch kleiner.

Schon im Jahr nach dem Erwerb des Objektes sei von den Investoren ein Architekt beauftragt worden, bei der unteren Bauaufsicht des Kreises die Nutzungsänderung zu beantragen.

Bis vor etwa drei Wochen lag die Nutzungsgenehmigung laut Weingartner noch nicht vor, „was auch durch Abstimmungen mit Nachbarn und Beibringung von Gutachten und Nachweisen bedingt ist“, wie er dazu bemerkte. Vom Sprecher der Kreisverwaltung, Alexander Baumbach, erfuhr die MZ zu Beginn dieser Woche, dass die Unterlagen in der Bearbeitung sind und mit ihrer Fertigstellung, sprich Genehmigung, in Kürze zu rechnen ist. Da das Objekt bislang als Bürogebäude galt, war tatsächlich der Antrag auf eine Umnutzung zu Wohn- und Betreuungszwecken notwendig, bestätigt der Pressesprecher. Das Haus, das durchaus ortsbildprägenden Charakter besitzt, allerdings momentan eher als Brandruine, hat eine bewegte Vergangenheit.

Bewegte Geschichte

Im Jahr 1916 hatte der Graboer Müllermeister Paul Schwerdtfeger eine Mühle bauen wollen. Sie war dann um 1920 herum betriebsbereit. Allerdings konnte der Graboer den Bau nicht allein finanziell stemmen. Mit dem Kaufmann Gerhard Bernthsen aus Krefeld, der Versandleiter einer Großmühle war, fand er den ersehnten Geldgeber. Doch die finanziellen Sorgen des Graboers wurden immer größer. Am 11. November 1921 wurden die Brüder Gerhard und Hermann Bernthsen Eigentümer. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beauftragte der sowjetische Kommandant der Stadt, die Mühle so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Brot zu sichern. Bis 1975 wurde der Mühlenbetrieb noch aufrecht erhalten.

An der Seiten- und Rückfront des Gebäudes holt sich die Natur ihren Platz zurück. Es gibt Pläne, dem wieder Einhalt zu gebieten. Foto: Kl. Adam

1985 verkaufte die damalige Besitzerin Helga Bernthsen das Gebäude an den Dienstleistungsbetrieb. Der rekonstruierte es und richtete das „Haus der Dienste“ ein. 1990 wurde das Grundstück an ein Unternehmen aus den alten Bundesländern verkauft. Damals zogen unter anderem ein Elektronikmarkt und eine Filiale der später in Insolvenz gegangenen Drogeriekette „Schlecker“ ein. Von 1996 bis 2000 nutzte auch ein Judosportverein eine der Etagen. Irgendwann ab einer Zeit zwischen 2001 und 2008 stand es dann leer.

Anfang Dezember 2011 vernichtete ein Brand, der wohl vom Keller ausging, große Teile des hölzernen Treppenhauses und des Daches. Dadurch wurde auch eine Mobilfunkanlage auf dem Dach in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Versuche hatte es damals gegeben, das Objekt zwangszuversteigern. Die fruchteten nicht. Obwohl das Objekt 2013 für den Schnäppchenpreis von 16.000 Euro und ohne jegliche eingetragene Lasten zu haben gewesen wäre.

Albert Weingartner bekannte gegenüber der MZ, dass er abhängig „von der Situation zum Zeitpunkt der Genehmigung am Zinsmarkt“, von entsprechenden Fördermöglichkeiten und natürlich der Nachfrage das Vorhaben „so zeitnah wie möglich zur Umsetzung bringen“ möchte.

Wohnhäuser gegenüber der Aral-Tankstelle

Die Sanierung des „Hauses der Dienste“ in Jessen an der Einmündung der Nordstraße auf die Bundesstraße 187 ist nicht das einzige Vorhaben, mit dem sich die AMW Berlin Vermögen GmbH in der Stadt an der Schwarzen Elster beschäftigt. Für jüngere Menschen werde „geplant, im Bereich der Rosa-Luxemburg Straße, Ecke Kirschweg, schräg gegenüber einer Tankstelle, auch in Jessen, eine Anzahl von mehreren Häusern mit Kleinwohnungen erstehen zu lassen. Auch hier ist der Antrag seit 2022 gestellt und auch noch nicht genehmigt“, erklärt Investor Albert Weingartner der MZ. Und weiter: „Hier stellten sich ganz andere Herausforderungen. Beispielhaft gegenüber dem Bundestraßenamt bei Klärungen wegen der Planung einer Einmündungsmöglichkeit der geplanten Ortsumgehungsstraße, die an dieser Stelle wohl inzwischen verworfen wurde und wegen den Querungen von unter- und oberirdischen Leitungen über das Grundstück.“