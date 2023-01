Acht Anträge dürfen weiter - Wie der Stadtrat seine Entscheidung zu Fotovoltaik-Anlagen auf Freiflächen begründet

In der Stadtratssitzung von Zahna-Elster erklärt Bürgermeister Peter Müller die Rankingliste zur Aufstellung von Bebauungsplänen von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen im Stadtgebiet.

Zahna-Elster/MZ - Die Besucherplätze im Vereinsraum, dem kommunalen Sitzungssaal von Elster, waren in der außerordentlichen Stadtratssitzung am Donnerstag gut gefüllt. Denn an diesem Abend wollten die Ratsmitglieder der Stadt Zahna-Elster über die eingereichten Projekte zur Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen im Stadtgebiet entscheiden.