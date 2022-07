Abschied ohne Tränen in Jessen

Ute Burkhardt geht nach 37 Jahren als Leiterin der Musikschule in Ruhestand. Wie sie ihr künftiges Leben sieht und was sie dem Nachfolger wünscht.

Jessen/MZ - Die Schlüssel gibt Ute Burkhardt in den nächsten Tagen ab. „Es wird ein Abschied ohne Tränen“, sagt die langjährige Chefin der Musikschule Jessen, die sich nach 37 Jahren an der Spitze jetzt auf ihren beruflichen Ruhestand freut. Die studierte Diplommusikpädagogin wird die „rote Schule“ an der Kaplaneistraße Ende des Monats leise verlassen. Ganz ohne Pauken und Trompeten. „Ob ich große Fußstapfen hinterlassen habe, sollen andere beurteilen“, meint sie bescheiden, eine Chefin trifft zwangsläufig auch Entscheidungen, die unter den Kollegen für Diskussionen sorgen. Die 65-Jährige erzählt vom Einstieg 1984, als die Mitarbeiter mit den Instrumenten über die Dörfer gezogen sind, Umzügen innerhalb von Jessen, fehlenden oder zu kleinen Räumlichkeiten und „in Spitzenzeiten über 400 Schülern“.