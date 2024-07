Teilnehmer am Zeltlager des Jugendclubs Zahna erleben ereignisreiche Nacht. Trotz heftiger Regenfälle bleiben viele Zelte trocken. Wie die Kinder mit dieser Situation umgegangen sind.

Abbruch wegen heftiger Regenfälle? So verlief das Zeltlager im Jugendclub Zahna

Sommerferien in Sachsen-Anhalt

Zahna/MZ. - Die Spuren der vergangenen Nacht sind unübersehbar. Auf der Wiese hinter dem Jugendclub Zahna und in einigen Zelten steht nach den heftigen Regenschauern das Wasser, mehrere Schlafsäcke landen zum Trocknen auf der Trampolin-Begrenzung, Helfer ordern bei den Eltern der 23 Kinder frische Sachen, Elke Schäufele baut den Wäscheständer auf. „Plan B ist schon fertig“, meint die Jugendgemeindepflegerin, wenn die nächsten Schauer auf die Wiese prasseln, findet das traditionelle Zeltlager in den Räumen des Jugendclubs statt. Geregnet, meint sie, habe es in der Vergangenheit auch einmal, doch nie mit dieser Heftigkeit. Selbst wenn das Wetter allen Planungen einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, die gute Laune ist keinem vergangen. Die Kinder reden von „Abenteuer pur“, alle Betreuer schaffen tiefenentspannt Ordnung im kurzzeitig entstandenen Chaos.