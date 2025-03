JEssen/MZ. - Den Narren steckt der Karneval noch in den Knochen, da steht bereits das nächste Fest bevor. Schon seit einigen Wochen hängen Plakate aus, Veranstalter werben in den sozialen Medien für ihr Event – angesprochen wird dabei vor allem das weibliche Geschlecht. Schließlich geht es um den Frauentag am kommenden Samstag, 8. März. Im Jessener Land ist in diesem Jahr wieder so manche Feier geboten – doch nicht immer sind nur Damen geladen. Die MZ hat bei einigen Gastgebern nachgefragt, was geplant ist in Jessen, Annaburg, Prettin und Holzdorf.

