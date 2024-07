Anfang August begeht Corinna Trebbin ein rundes Berufsjubiläum. Wie sie das Pflegeheim in Jessen durch große Herausforderungen manövriert hat und was zum Jahresende ansteht.

30 Jahre im Beruf: So hat Corinna Trebbin die großen Herausforderungen im Jessener Pflegeheim gemeistert

Arbeiten in Sachsen-Anhalt

Corinna Trebbin vor „ihrem“ Haus, dem Pflegeheim in Jessen, dessen Geschichte sie von der Planung bis heute als Geschäftsführerin begleitet hat.

Jessen/MZ. - Der Chefin des Pflegeheimes in Jessen – ausgesprochen Feierabendheim Jessen gGmbH – steht an diesem Donnerstag ein einmaliges Jubiläum ins Haus. Allerdings eines, das sie nicht feiern möchte. Am 1. August vor 30 Jahren nahm Corinna Trebbin hier ihren Platz als Geschäftsführerin ein. Damals unter denkbar schlechtesten Ausgangsbedingungen. Denn es stand eine langwierige Gerichtsauseinandersetzung mit dem ersten Nachwende-Geschäftsführer im Raum (siehe dazu auch: „Neuanfang nach der Wende“).