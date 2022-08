184. Schul- und Heimatfest in Jessen - Mitten in den Vorbereitungen

Die Eintrittsbänder für das 184. Schul- und Heimatfest in Jessen gibt es im Vorverkauf. Die Vorbereitungen laufen.

Jessen/MZ - Das 184. Schul- und Heimatfest in Jessen nimmt an Fahrt auf. Die erste große Veranstaltung geht diesen Dienstagabend ab 18 Uhr im Schlosspark über die Bühne. Die Kürungszeremonie für die 28. Jessener Weinprinzessin und das Weinfest stehen an.