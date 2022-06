18-Jährige aus Jessen stirbt auf der B 101

Zusammenstoß ereignet sich an einer Straßenkreuzung.

Polizei am Unfallort (Symbolbild)

Jessen/Hartmannsdorf/MZ/ DPA - Eine junge Autofahrerin aus dem Bereich Jessen ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Hartmannsdorf im Nachbarkreis Elbe-Elster ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war die 18-Jährige am Freitagmorgen gegen 7 Uhr aus Richtung Neuerstadt unterwegs und kollidierte an einer Kreuzung auf der Bundesstraße 101 mit einem anderen Auto. Der Pkw der jungen Frau wurde von der Bundesstraße geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 19-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde verletzt durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zum Unfallhergang. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach Angaben der Polizei mehrere zehntausend Euro.