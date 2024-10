Mansfeld/MZ. - Zu einem Brand in einem Zimmer im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Mansfelder Friedrichstraße kam es am Samstag gegen 17.30 Uhr. Bei dem Brand sind keine Menschen zu Schaden gekommen, jedoch ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Der Sachschaden wurde mit 20.000 Euro beziffert. Die Brandursachenermittlung stehe noch aus, hieß es am Sonntag.

Hinter der sachlichen Polizeinachricht steht auch eine emotionale Nachricht: Dort in der Friedrichstraße hatten eine junge Familie und die Eltern des jungen Vaters ihr Zuhause, das von einem auf den anderen Moment ein Raub der Flammen wurde.

Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft: Sachspenden für die Familie

Die Fünf - Mutter, Vater und Baby sowie die Großeltern - sind nun vorübergehend obdachlos und kamen bei Verwandten unter. Durch den Brand, aber auch durch das Löschwasser wurde ihr Besitz vernichtet beziehungsweise stark in Mitleidenschaft gezogen.

Zahlreiche Bürger aus Mansfeld und Leimbach waren sofort bereit, die Familie mit Sachspenden zu unterstützen und immer neue Angebote treffen bei Saskia Röse ein, die als Freundin der Familie versucht, die Hilfsangebote zu koordinieren.

Natürlich seien alle emotional sehr mitgenommen, stünden noch unter Schock und seien selbst noch mit der belastenden Situation überfordert, sagt sie.

Crowdfunding-Aktion gestartet: Unterstützung für Betroffene

„Den Umständen entsprechend geht es aber allen gut“, so Röse, die den Kontakt zu den jungen Eltern hält. Um eine neue Ausstattung für Eltern, Baby und Großeltern beschaffen zu können, initiierte Röse auch über Gofundme eine Crowdfunding-Aktion. Wer mit ein paar Euro dazu beitragen will, die junge Familie zu unterstützen, kann das dort tun.

Um den Brand am Samstag zu löschen, waren die Feuerwehren aus Leimbach, Mansfeld, Großörner und Hettstedt vor Ort. Unter anderem kam die Drehleiter zum Einsatz.