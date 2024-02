Besorgte Anwohner melden sich bei der Hettstedter Helmholtz-Umweltgruppe „Pro Baum“, nachdem alte Eichen im Brauholz in Großörner gefällt wurden. Die Naturfreunde fordern die Aufklärung des Sachverhaltes.

Großörner/MZ. - Nach einem Anruf aus Großörner schlugen bei der Hettstedter Helmholtz-Umweltgruppe „Pro Baum“ die Alarmglocken. Anwohner hatten der Sprecherin Kerstin Köhler mitgeteilt, „dass nunmehr seit drei Jahren im Winter andauernde Sägegeräusche aus dem Brauholz zu vernehmen sind“.

Sie machte sich mit einigen Mitstreitern selbst ein Bild von den Fällarbeiten vor Ort. Denn sie wollte wissen, ob alles mit rechten Dingen zuging.

„Ich konnte mich davon überzeugen, dass es sich um mehr als nur einen gefällten Baum handelt“, schildert sie ihre Erfahrungen. Konkret sollen es ihr zufolge über 100 Jahre alte Eichen gewesen sein, die an jener Stelle weichen mussten. Wie kann das sein?

Ordnungsamt überträgt Aufgabe

Der Vertreter der zuständigen Forstbetriebsgemeinschaft – Siegmar Kolbe, Revierförster im Ruhestand – versicherte, dass sein erteilter Auftrag ordnungsgemäß durchgeführt worden sei und dabei vier alte und zum Teil schon trockene Bäume gefällt wurden.

Für die Vertreterin von „Pro Baum“ ist die Sache damit nicht vom Tisch. Aus ihrer Sicht ergeben sich mehrere Fragen. „Bei Baumfällungen dieser Größenordnung muss ein Antrag in schriftlicher Form laut kommunaler Baumschutzverordnung bei der Stadt Mansfeld gestellt werden“, so Köhler. Liegt dieser Antrag vor und was beinhaltet er? Und wenn dieser Antrag gestellt wurde, wurde auch die untere Naturschutzbehörde informiert?

Enrico Buchmann vom Ordnungsamt der Stadt Mansfeld erklärt auf Anfrage der MZ, dass er wegen der Anfrage zur Baumfällung an Kolbe von der Forstbetriebsgemeinschaft verwiesen hat. Er sei für ihn der „sach- und fachkundige Förster", der sich im Auftrag der Stadt um solche Angelegenheiten kümmert.

Nach Kolbes Worten sind die Bäume von einem Anlieger gefällt worden. Der Bereich, wo die Bäume standen, unterliege keiner besonderen Bewirtschaftung und habe keinen Naturschutzstatus, sagt er gegenüber der MZ. Es musste kein schriftlicher Antrag gestellt werden. Die Fällarbeiten habe er vorab mit dem Anlieger abgesprochen. „Ich war vor Ort und habe mir alles angesehen. Auch jetzt, nachdem die Kritik aufkam“, so Kolbe. Für ihn gibt es nichts zu beanstanden.

Bei der Begutachtung der Baumscheiben von den kürzlich gefällten Eichen hatten die Vertreter von „Pro Baum“ festgestellt, dass bei allen, bis auf einen Baum, keine ersichtliche Erkrankung vorgelegen oder es sich um Bruchholz gehandelt habe. „An den Ästen der ehemaligen Baumkronen war noch Blätterwerk zu sehen“, so Sprecherin Köhler.

Fließt Verkaufserlös an die Stadt?

Das ist für den Förster im Ruhestand kein Indiz allein, ob ein Baum gesund ist oder nicht. Manchmal sei er außen noch grün, aber innen sei er krank.

Die Baumfällung bezeichnet Kolbe zudem als Einzelentnahme und pflegerische Maßnahme. So seien im Brauholz inzwischen junge Eichen nachgewachsen. Sie würden ausreichend Licht benötigen, um sich weiter entwickeln zu können. Es gehe um eine Verjüngung des Bestandes.

Dem vom Förster vorgetragenen Argument einer Verjüngung können die Vertreter von „Pro Baum“ nicht folgen. Dies entbehre bei einem Wäldchen, das an einem Hang steht, „jeder menschlichen Vernunft“, finden sie. Peter Hans-Jürgen Frobel, Vorsitzender der Helmholtz-Umweltgruppe, fordert deshalb eine gründliche Aufklärung des Sachverhaltes.

Von Interesse ist für die Naturfreunde auch, ob der Verkaufserlös für die Baumstämme an die Mansfelder Stadtkasse abgeführt wird. Schließlich würde das Wäldchen auf öffentlichem Boden stehen. Laut Kolbe wurde mit dem Anlieger ein Kaufpreis von 20 Euro pro Raummeter Holz vereinbart.