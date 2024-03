Die Platzbahnkegler aus Annarode wollen die Sitzplätze an der Kegelbahn sanieren. Dabei brauchen sie finanzielle Unterstützung.

Die Sitzraufen in Annarode sind in die Jahre gekommen.

Annarode/MZ. - Die Platzbahnkegler aus Annarode haben die Vorbereitungen für ihr großes Sanierungsprojekt getroffen, jetzt sind die Spender an der Reihe: Noch bis Ende April können Interessenten eine Crowdfunding-Aktion (Online-Spendenaktion) auf der Plattform „99 Funken“ der Sparkasse unterstützen.

›› Info: Wer den Platzbahnkeglern aus Annarode in ihrem Sanierungsvorhaben finanziell unter die Arme greifen möchte, kann die Spendenaktion unter folgenden Link im Internet aufrufen: www.99funken.de/sitzplaetze-kegelbahn

Sanierung der Sitzplätze geplant

Die Mittel, die dabei zusammenkommen, sollen eingesetzt werden, um die Sitzplätze an der Kegelbahn zu sanieren. „Ich hoffe, dass sich noch weitere Leute finden, die uns unterstützen“, so Björn Heilek vom Vorstand.

Für seine Aktion hat der Verein in den zurückliegenden Wochen schon auf vielfältige Weise geworben. Die Mitglieder des 1. PKV Annarode verteilten Flyer mit den Eckdaten und Kontakten rund um die Spendenaktion unter anderem in verschiedenen Verkaufsstellen und veröffentlichten ihr Vorhaben in sozialen Medien.

Verein braucht 7.000 Euro

Bislang kamen 990 Euro zusammen, wie ein Blick auf die Spenden-Plattform zeigt. Insgesamt 7.000 Euro sollen während der Aktion zusammengetragen werden. Mit dem Erlös möchte der Verein die in die Jahre gekommenen überdachten Zuschauerplätze rundum erneuern und erweitern. Die Beleuchtung soll außerdem modernisiert werden.

Die Zuschauerplätze würden nicht nur den Sportlern, Gastmannschaften und Besuchern der Spiele Schutz bieten. Wanderer, die rund um den Roßberg in Annarode unterwegs sind, haben laut Verein auch die Möglichkeit, eine Rast auf den Zuschauerplätzen einzulegen. Oft verfolgten auch Gäste des angrenzenden Waldcafés das Wettkampfgeschehen auf der Anlage der Platzbahnkegler, die in diesem Jahr ihren 60. Vereinsgeburtstag feiern können.