Heiko Fiedler aus Sylda schlüpft seit 20 Jahren in das Kostüm des Bärtigen und überrascht Kinder und Familien in gleich mehreren Orten. Dafür bekam er nun den Blumenstrauß der Woche überreicht.

Überraschung in der Adventszeit

Heiko Fiedler ist seit 20 Jahren als Weihnachtsmann in den Kitas in Sylda, Walbeck und Vatterode unterwegs und bringt bei Familien zu Hause Kinderaugen zum Leuchten. Dafür gibt es den Blumenstrauß der Woche, gesponsert von der Blumenboutique Meinhardt.

Sylda/MZ. - Da staunten die Kinder nicht schlecht, als der Weihnachtsmann von ihren Erzieherinnen in der Kita „Schwalbennest“ in Sylda überrascht wurde. „Heute wollen wir uns beim Weihnachtsmann bedanken, dass er jedes Jahr die weite Reise macht und zu uns kommt“, sagte Alena Göring, Leiterin der Kita. Gemeinsam mit Doreen Müller, Leiterin der Kita „Walbecker Knirpse“, überreichte sie Heiko Fiedler, der hinter dem weißen Rauschebart versteckt ist, den Blumenstrauß der Woche. „Das ist natürlich eine schöne Überraschung“, sagte Fiedler, der den Blumenstrauß auch stellvertretend für sämtliche Papas, Opas, Onkel und Nachbarn entgegennahm, die jahrein, jahraus in die rote Kutte schlüpfen und Kinderaugen zum Leuchten bringen.