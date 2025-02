Der Biogasanlagenbetreiber Balance Erneuerbare Energie GmbH will Haushalte im Arnsteiner Ortsteil künftig mit seiner Abwärme beheizen. Welche Teile des Ortes profitieren können.

Wie ein neues Wärmenetz in Alterode entstehen soll

Ende 2024 wurden bereits das Pflegeheim in Alterode und zwei Einfamilienhäuser an das Wärmenetz angeschlossen.

Alterode/MZ. - Um den Haushalten im Arnsteiner Ortsteil Alterode eine alternative Wärmeversorgung anzubieten, baut die Firma Balance Erneuerbare Energie GmbH derzeit ein eigenes Netz aus. „Wir wollen die Abwärme, die übrig ist, gerne an Eigenheime und öffentlich Gebäude verteilen“, sagt Axel Schlobach, Regionalleiter bei der Balance Erneuerbare Energie GmbH. Das Unternehmen betreibt am Rand von Alterode eine Biogasanlage. Aus nachwachsenden Rohstoffen und Reststoffen wird dort Energie in Form von Biomethan, Wärme und Strom gewonnen, und das rund um die Uhr. Der Strom wird bereits ins öffentliche Netz eingespeist. Aber bei der Wärme gibt es noch Reserven.