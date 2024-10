Rammelburg/MZ. - Das Unheil brach in der Nacht zum 5. Oktober 1894 über Schloss Rammelburg und seine Bewohner herein. Wo genau und wie das alles begann, konnte nie abschließend geklärt werden. Man wusste jedoch: „Das Feuer muss sehr schnell gelaufen sein, denn in kurzer Zeit brannte es in allen Stuben und auf der Treppe“, schrieb seinerzeit das Eisleber Tageblatt unter Verweis auf einen Bericht der Sangerhäuser Zeitung.

