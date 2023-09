Die Stadtbibliothek „Gottfried August Bürger“ in Hettstedt bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen und präsentiert sich auch in sozialen Netzwerken.

Anne Bittmann und Dagmar Gröhling (v.li.) kümmern sich in der Stadtbibliothek Hettstedt um neue Bücherauswahl und bieten zudem verschiedene Veranstaltungen vor Ort an.

Hettstedt/MZ - Wenn wir lesen, tauchen wir ein in fremde und neue Welten. Bücher beflügeln die Fantasie und lösen die vielfältigsten Emotionen aus. In einer Bibliothek treffen all diese Welten aufeinander. Und noch mehr. „Viele denken, Bibliotheken sind nur eine Sammlung verstaubte Bücher. Wir zeigen aber, dass hier mehr stattfindet“, sagt Dagmar Gröhling von der Stadtbibliothek „Gottfried August Bürger“ in Hettstedt.