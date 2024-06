Die Grundschule in Sandersleben beteiligte sich mit den dritten und vierten Klassen am neuen medienpädagogischen Projekt der Mitteldeutschen Zeitung. Wie das bei den Schülern ankam.

Sandersleben/MZ. - Die Köpfe der Schüler rauchten förmlich, so scharf wurde an diesem Dienstagvormittag nachgedacht. Was gehört alles in den Text hinein, der über das Medienprojekt informieren soll, und wie schreibt man es am besten auf, damit es nicht langweilig ist? Satz für Satz entwickelten die Viertklässler der Sanderslebener Grundschule ihren allerersten Beitrag für die Homepage ihrer Schule.