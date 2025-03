André Ulrich vertreibt in seinem Hofladen "Regiotheke - Mein Hofladen" in Hettstedt regionale Produkte.

Hettstedt/MZ. - Ein neuer Laden in Hettstedt? Da bleibt mancher erst einmal stehen, schaut skeptisch durchs Schaufenster – und geht weiter. Doch Inhaber André Ulrich ließ sich davon nicht entmutigen. Er wusste, dass er Geduld haben muss. Sein Geschäft „Regiotheke – Mein Hofladen“ am Hettstedter Markt feiert diesen Monat nun sein einjähriges Bestehen. Für Ulrich sei das nicht selbstverständlich.. „Der Hettstedter tickt so ein bisschen merkwürdig, was das betrifft. Wenn irgendwo ein neuer Laden aufmacht, dann warten sie erstmal ab“, sagt er. Irgendwann würden sie sich doch hineinwagen. „Sie kommen jetzt extra wegen den Kartoffeln oder Eiern zu mir“, sagt der Inhaber.