Die Baumpflanz-Challenge im Landkreis Mansfeld-Südharz geht weiter: Wen die Leimbacher Feuerwehrleute jetzt zur großen Mitmach-Aktion auffordern.

Von Daniela Kainz 29.10.2025, 11:00
Leimbachs Wehrleiter André Stephan (l.) und Ben Luca Franz beim Pflanzen einer von 200 Weißtannen im Riestedter Forst.
Leimbachs Wehrleiter André Stephan (l.) und Ben Luca Franz beim Pflanzen einer von 200 Weißtannen im Riestedter Forst. (Foto: Maik Schumann)

Annarode/MZ. - Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leimbach stehen zu dem, was sie sagen: Sie lösten jetzt ihre Wettschuld aus einer großen Baumpflanz-Challenge ein, die in den vergangenen Monaten in sozialen Netzwerken zunächst vor allem unter Feuerwehren im Landkreis Mansfeld-Südharz die Runde machte.