Riestedter Forst Wettschuld eingelöst: Warum Leimbacher Feuerwehr 200 Tannen bei Annarode pflanzt
Die Baumpflanz-Challenge im Landkreis Mansfeld-Südharz geht weiter: Wen die Leimbacher Feuerwehrleute jetzt zur großen Mitmach-Aktion auffordern.
29.10.2025, 11:00
Annarode/MZ. - Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leimbach stehen zu dem, was sie sagen: Sie lösten jetzt ihre Wettschuld aus einer großen Baumpflanz-Challenge ein, die in den vergangenen Monaten in sozialen Netzwerken zunächst vor allem unter Feuerwehren im Landkreis Mansfeld-Südharz die Runde machte.