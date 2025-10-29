Die Baumpflanz-Challenge im Landkreis Mansfeld-Südharz geht weiter: Wen die Leimbacher Feuerwehrleute jetzt zur großen Mitmach-Aktion auffordern.

Leimbachs Wehrleiter André Stephan (l.) und Ben Luca Franz beim Pflanzen einer von 200 Weißtannen im Riestedter Forst.

Annarode/MZ. - Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leimbach stehen zu dem, was sie sagen: Sie lösten jetzt ihre Wettschuld aus einer großen Baumpflanz-Challenge ein, die in den vergangenen Monaten in sozialen Netzwerken zunächst vor allem unter Feuerwehren im Landkreis Mansfeld-Südharz die Runde machte.